Alerta a Europa per un increment de casos greus de botulisme

es posa en alerta per un increment de casos greus de. Així ho publica el butlletí de riscos del(ECDC), que informa sobre 14 casos al continent i que són causats per operacions perque s'han fet aa finals de febrer.Les intervencions consisteixen a injectar-seen el sistema digestiu i això inicia tot un procés que implica la pèrdua de pes. El problema, però, és si hi ha un excés del. 12 dels pacients són d', un d'i un altre dei es troben hospitalitzats i fins i tot en alguns casos han hagut de passar per l'. A l', que ja ha rebut l'alerta europea, no s'ha registrat cap cas.El temor de les autoritats, però, és que el brot es faci més gran. Molts dels ciutadans que opten per anar a fer-se operacions a Turquia -també de caràcter estètic, com- organitzen el viatge pel seu compte i, per tant, són molt difícils de registrar. Els preus que ofereixen els centres de salut del país són molt més econòmics i atractius que els europeus.Per tot això, l'ECDC demana a tots els països del continent que es notifiqui qualsevol mena d'informació que pugui ser rellevant en referència al brot. En cas de patircompatibles amb la malaltia del botulisme i haver passat per aquesta intervenció al país turc -l'epicentre se situa en un centre d'- es demana buscar assistència mèdica de manera urgent. Els símptomes més visibles són lao laper

