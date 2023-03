Demanen no consumir oli de nou marques per no tenir registre sanitari

▪️ Alerta por aceite de andaluz mal etiquetado



L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha avisat que l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (AESAN), a instàncies de les autoritats sanitàries d'Andalusia i Extremadura, ha intervingutper no tenir registre sanitari i, per tant, que queden fora de control oficial. Els productes s'han venut en aquestes dues comunitats, però no es descarta que també s'hagin comercialitzat a lade manera presencial o en línia.Les nou marques intervingudes són2022,2019, Imperio Andaluz. Els productes, venuts en mercats ambulants, benzineres i magatzems de distribució han estat immobilitzats per les autoritats competents per ser sotmesos a exàmens analítics.Es tractaria deue es venien per un preu proper als 22 euros. Als olis retirats s'aprecien característiques alterades de, però segons l'AESAN no sembla que hi hagi riscos per a la salut derivats de la seva ingesta. Tot i això, en cas d'haver-ho consumit, l'OCU recomana posar-se en contacte amb el centre de salut perquè informi sobre l'evolució de l'alerta i les actuacions que cal dur a terme.

