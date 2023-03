Un exàrbitre revela les pressions de Florentino Pérez: «Va tancar-me en una habitació»

🚨 @itu_edu desvela qué pasó con Florentino Pérez tras un Real Madrid-Deportivo



‼️ "Me apartó y me quiso meter en una habitación. Me dijo 'solo pido que nos pitéis igual que al Barça'"



✖️ "Le dije que se había acabado la conversación. A la media hora ya lo sabía el CTA" pic.twitter.com/u4sq2Cifoe — Carrusel Deportivo (@carrusel) March 13, 2023

La polèmica arbitral no s'atura només en el cas Negreira i també apunta cap al, polèmic exàrbitre de principis de segle, ha revelat en una tertúlia de la Ser queel va intentar "apartar" dels seus assistents i tancar-lo en una habitació per demanar-li que arbitrés "de la mateixa manera que ho feia amb el".Iturralde assegura que els fets es van produir després d'un partits dels blancs contra eli que el president del Reial Madrid se'l volia endur a una sala. Ell es va negar a fer-ho sol, com demanava Florentino, i va anar acompanyat dels seus àrbitres assistents. En demanar-li que arbitrés com amb l'equip blaugrana, els àrbitres van abandonar la conversa i Iturralde va transmetre el que va passar al. El cas va quedar en res.L'exàrbitre volia respondre amb aquest episodi a, que fa uns dies va fer un vídeo atacant, company de professió d'Iturralde. "Que investiguin si són tan bons periodistes", ha apel·lat l'exàrbitre, que també ha remarcat que "tots els àrbitres són honestos". "Mai cap president -excepte Florentino- m'ha posat en una habitació a part", ha conclòs Iturralde.Mentrestant, el cas dels presumptes pagaments del Barça a l'expresident dels àrbitres avança. La Fiscalia anunciava la setmana passada una querella contra el club blaugrana, Josep Maria Bartomeu i Sandro Rosell , mentre que el Reial Madrid n'ha tret suc i es personarà a la causa demana tranqui·litat, considera que el club és innocent i creu que "ara ja hi són tots" en la campanya contra l'entitat.

