Raphinha i Ter Stegen donen els tres punts al Barça a San Mamés

I de nou,. El brasiler i l'alemany han tornat a ser claus perquè elsumi tres punts més a(0-1) i continuï amb la bona dinàmica a la Lliga. La victòria és clau perquè la visita al camp de l'és un dels desplaçaments més complicats que quedaven al calendari blaugrana fins a acabar la competició.El primer gol, després d'un primer temps insípid, ha arribat quan fa més mal, a tocar de la mitja part, i amb incertesa. Després d'un atac insistent dels blaugrana, una passada boníssima deha deixat Raphinha sol, que ha aprofitat per fer una gran rematada. El gol ha estat anul·lat perdel brasiler, però elha rectificat i ha donat l'acció per legal.La segona part ha arrancat amb un partit més estable, amb poques ocasions per ambdós equips, però en l'últim tram els bascos s'han llançat a intentar buscar l'empat. I qui ha estat vital per evitar-ho és un enorme, amb diverses parades de molt mèrit. La incertesa del gol del Barça s'ha traslladat al final del partit:ha servit l'empat, però la jugada ha estat anul·lada pel VAR per mans del jugador basc que havia recuperat la possessió.Amb la victòria, el Barça es manté líder a la Lliga, amb nou punts de diferència respecte al, que va guanyar a l'aquest dissabte. Precisament ara els de Xavi ja posen el focus en l'equip blanc, aldeldel diumenge que ve, que pot ser clau per acabar de sentenciar el títol.

