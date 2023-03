Ovelles contra el pas del temps: la solució de Pompeia per protegir les ruïnes

Sheep help cutting the grass in the unexcavated areas of #pompeii pic.twitter.com/oBk7frtWwy — Gabriel Zuchtriegel (@GZuchtriegel) March 7, 2023

Com lluitar contra el? Una pregunta de difícil resposta, i encara més quan es tracta de la. No obstant això, en lloc de mirar al futur, elha apostat per mirar al passat amb solucions ben tradicionals.Des de fa tan sols uns dies, una part de lesestan sent custodiades per un. Amb més de 150 caps de bestiar, aquests animals pasturen l'espai combatent, de retruc, l'. "És un problema quan l'herba i les plantes creixen dins o sobre de les parets de les cases antigues", relata el director del parc italià,Unque permetper protegir la història d'aquest indret (Regió V) encara. A dia d'avui, els arqueòlegs ja han destapat al voltant de dos terços del jaciment que comprèn més d'una seixantena d'hectàrees.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor