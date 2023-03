La Pobla de Segur avala canviar el nom del passeig Josep Borrell amb el 78% dels vots favorables

La decisió definitiva, la setmana que ve



ha donat aquest diumenge llum verda perquè eles passi a dir. En la consulta popular -no vinculant i sense cens- convocada per l'ajuntament,han sigut favorables a aquest canvi, mentre que 64 han preferit l'opció de mantenir l'actual nom del passeig. La, però, ha estat molt baixa: noméspoblatans i poblatanes han acudit a la sala de plens del consistori per decidir aquest polèmic canvi de nomenclatura.La jornada han transcorregut amb normalitat, marcada pel degoteig de votants que acudien a la de plens del consistori. Abans de les 12 del migdia només havien votat una seixantena de persones. Una xifra, però, que ha superat les expectatives, tal com han comentat afonts properes a l'organització.En general, però, la consulta s'ha celebrat amb una barreja deentre la ciutadania poblatana. Consultades per aquest diari, diverses persones han assegurat que o bé no sabien que la votació tindria lloc, o bé refusaven directament participar-hi. Entre aquestes últimes hi havia divisió d'opinions: els que no volien que el passeig canviés de nom, i els que afirmaven que els era igual.Qui ha mostrat més rebuig envers la consulta ha sigut el. Els socialistes ja van anunciar que no hi participarien, en considerar d'inútil la votació, afirmant que la decisió del canvi de nom ja estava presa per l'ajuntament, a qui acusaven d'actitud "sectària i electoralista" . A més, des del partit van defensar la importància de la figura de Josep Borrell, actual alt representant de la Unió per Assumptes Exteriors i Política de Seguretat i Vicepresident de laL'alcalde de La Pobla de Segur,, ha explicat que els resultats de la consulta es traslladaran a l'equip de govern peri prendre una decisió "durant la setmana vinent". Baró ha recordat que la consulta sorgeix arran de les declaracions queva fer amb relació al procés independentista. Segons l'alcalde, el posicionament i lla població del municipi, motiu pel qual se celebra la votació.Pel que fa als votants, Miquel Vidal ha manifestat la seva decisió de votar a favor de canviar el nom del passeig.. Per la seva banda, Antonio Guixé s'ha posicionat en la mateixa línia, malgrat que reconeix que Borrell era un home que "admirava molt" i quan va dedicar-se-li el carrer "s'ho mereixia". Ara, però, creu quei, per tant, ha decidit votar per treure el seu nom del passeig.La pregunta que havien de respondre els votants de la consulta d'aquest diumenge és:mantenir el nom actual de Passeig Josep Borrell i Fontelles o canviar el nom del passeig per Passeig 1 d'octubre".

