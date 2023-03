​El canvi de vida de Manel Piñero, l'«Homo APM»

📌Què fa ara l'Homo APM?@manel_pinero: "Soc professor de català, és complicat mantenir la credibilitat a classe quan els alumnes descobreixen com era el meu personatge"



"No oigo ná", "Sa matao Paco" o "Cuidao!" són algunes de les mítiques frases de l', el personatge còmic del programa de TV3, un paper encarnat per l'actor, qui va començar a treballar en el programa l'any 2007 com a, i anteriorment havia estat. No va ser fins al 2009 que li van proposar de fer el personatge humorístic que tothom recorda per les situacions divertires i surrealistes que provocava al seu pas.PeròEncara que després d'aparcar el personatge Piñero va continuar un temps com a guionista del programa, es va llençar a la piscina i va decidir canviar de professió. Va estudiar un màster universitari i ha acabat exercint dea nois i nois d'entre 14 i 16 anys. Uns alumnes que no van viure la seva època esplendorosa com a, però saben qui és: "Avui dia poden consultar-ho tot i evidentment veuen el que feia fa uns anys, com defenso la credibilitat?", bromeja Piñero.En una entrevista al magazín Aquí Catalunya de la Cadena SER, Piñero explica que va deixar el programa perquèperò no descarta en un futur torna als mitjans:, reconeix.

