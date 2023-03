Un conseller de la Generalitat visita la Kings League de Piqué

Visitant la @KingsLeague i compartint una estona amb @3gerardpique.



Avui, a més, amb la primera victòria del gran @GerardRomero de @JijantesFC pic.twitter.com/GoTo1NaX5q — Joan Ignasi Elena (@joanignasielena) March 12, 2023

Laestà a l'ordre del dia. Així ho demostra que un membre del Govern de la Generalitat hagi decidit acudir a l'estadi. El conseller d'Interior,, no s'ha volgut perdre una de les últimes jornades de la primera temporada de la competició que finalitzarà el pròxim 26 de març amb una gran. A més, el republicà ha aprofitat per celebrar la primera victòria que s'anota, l'equip del periodista català, en tota la lliga després de nou derrotes consecutives.Avui també s'ha anunciat que la televisió pública catalana alterarà la seva programació habitual per emetre'n unsobre la lliga de Piqué.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor