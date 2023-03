El vídeo d'una estudiant universitària de Madrid parlant català captiva les xarxes socials

El vídeo viral d'no para de captivar les xarxes socials. Des de la plataforma, la noia explica als seus seguidors amb un català admirable que n'ha après mirant la sèrie de TV3 Merlí en versió original.L'ja ha publicat uns quants vídeos parlant català, i en el primer de tots, explica la seva relació amb la llengua: "Tot va començar mirant la sèrie en català, perquè a casa es mira tot en versió original", diu la noia, que afegeix que "estava obsessionada" amb els personatges que encarnaven Carlos Cuevas i David Solans. La jove narra que a partir d'aquell moment va començar a mirar entrevistes en català d'aquests actors i es va adonar que, i aleshores, es va veure "immersa" en un "món de vídeos en català".La universitària madrilenya explica que també, especialment la de, uns dels seus grups preferits, i confessa que segueix a lai al programa: "Així aprenc expressions que fa servir la gent jove".En el vídeo que s'ha fet viral, la noia remarca que "no he tingut la sort de néixer en un lloc on es parlen dues llengües, però continuaré millorant, i potser en un futur, faré sevir el català més sovint".Aquest cas contrasta amb el de la infermera de la Vall d'Hebron que es van mofar de necessitar el C1 de català per presentar-se a les oposicions en un vídeo viral a les xarxes socials, unes declaracions que han despertat gran indignació.

