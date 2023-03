Això és el que has de fer si has perdut o t'han robat el mòbil

Aquest Cibertruc t’interessa si has perdut o t’han robat el mòbil. @internetambseny t’explica com bloquejar-lo i fins i tot com eliminar en un telèfon IOS tot el contingut a distància https://t.co/PpSWMg5GpO pic.twitter.com/yoKNwCrr80 — Mossos (@mossos) March 7, 2023

En elhi tenim mitja vida, també les nostres dades personals. Per aquest motiu, és imprescindible saber què fer en cas deel nostre mòbil o que ens l'hagin. En aquest sentit, els Mossos d'Esquadra expliquen unper saber com actuar amb rapidesa amb l'objectiu dei totsd'aplicacions ique hi tinguis desats.D'entrada caldràal més aviat possible el dispositiu, d'aquesta manera, segons els agents, s'evitarà que qui el tingui a les seves mans pugui trucar als contactes guardats, publicar a les xarxes socials o accedir als comptes personals.En el cas dels mòbils, abans de res s'hauria d'activar sempre l'opció 'Buscar', i a continuació, blocar-lo a través de la pàgina del sistema operatiu . Un cop dins, només hauràs deque detalla el vídeo dels Mossos d'Esquadra. Si el mòbil és d'també hi ha manera possible de fer-ho. El procediment és molt semblant: tingues activada l'opció 'Buscar' del dispositiu, registrat a la pàgina web d'icloud i segueix les instruccions pertinents.Un cop bloquejat el dispositiu mòbil, els Mossos destaquen la importància d'i demanar-ne un duplicat a la companyia telefònica. A més, la policia catalana remarca que, en cas de robatori, es faci lapertinent i d'adjuntar-hi el–la xifra que identifica el dispositiu-.

