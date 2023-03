El cementiri de Tàrrega podria amagar una segona fossa de la Guerra Civil

L’Ajuntament deha finalitzat la campanya deque s'ha dut a terme a l’interior delde la ciutat per determinar la presència de mésvinculades a laEl projecte ha pogut confirmar la localització de la fossa comuna ja senyalitzada l’any 2007 a partir de referències documentals. Tanmateix, els resultats també han apuntat a la possible presència d’unasituada en una altra de les parcel·les de la necròpoli. Els experts sospitaven de la seva existència per la ubicació de creus a l'entorn, que podrien correspondre aprovinents de l’i aa la capital de l'Urgell.El georadar és un aparell que transmetque travessen diferents capes del subsol generantque detecten moviments de terra, objectes o estructures. Així doncs, aquests treballs permetran executararqueològiques amb majorL’acció ha estat impulsada per la Regidoria de Patrimoni i Memòria Història amb la col·laboració del Museu Tàrrega Urgell i el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida.

