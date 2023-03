Mor Kiska, l'orca més trista del món

Dia de dol en el món animal., l'última orca en, ha mort aquest dijous als. L'ONG PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) ja fa temps que va batejar el cetaci com l'"" amb unacondicionada cruelment pel negoci de l'entreteniment humà.Ja feia 11 anys que l'animal vivia en unai en solitud a, un parc temàtic d'Ontario, en unes condicions que molts han qualificat d'"equivalents a la". El centre ha estat constantment denunciat per presumptes casos dedes dels anys 70 i, el cas de Kiska, va agafar especial volada després de la difusió d'un vídeo on es veia l'animal donant-se cops al cap reiteradament contra els vidres de la peixera durant el 2021.Les imatges, que van revolucionar les xarxes, van ser distribuïdes per un treballador de MarineLand sota l'escrit: "". Un altre vídeo gravat posteriorment amb un dron també mostrava com l'animal es passava el dia donant voltes entre els límits del petit tanc després d'una dècada sola haventde tanc i inclús a les seves cincKiska va seramb tan sols tres anys d'edat en aigües islandeses. Abans de ser venuda a MarineLand, va passar bona part de la seva vida a l'interior de les instal·lacions de l'aquari de Reikiavik, on va arribar a ser companya de tanc d'una altra orca coneguda com a, futura estrella de la mítica pel·lícula,Fa setmanes que l'equip de MarineLand ja va avisar que la salut de l'animal havia empitjorat força i, en aquesta línia, s'havia desplegat unde l'orca abans del seu traspàs. No obstant això, el grup animalista canadenc Animal Justice ha reclamat que s'obri una nova investigació sobre els estàndards prosseguits pel centre. Una companyia que ha estat inspeccionada més de 160 vegades pel govern des del 2020 per garantir que s'estava complint amb la llei nacional de Benestar Animal.

