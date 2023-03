​El Reial Madrid es personarà contra el Barça pel cas Negreira

Culers, estigueu tranquils. El Barça és innocent del que se l’acusa i víctima d’una campanya contra la seva honorabilitat en la que ara ja hi són tots. Cap sorpresa, defensarem el Barça i demostrarem la innocència del Club. Molts hauran de rectificar. #totsUnitsFemForça — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) March 12, 2023

La, encapçalada pel seu president, s'ha reunit aquest diumenge per abordar elpel qual està sent investigat elA través d'unemès pel Reial Madrid, la junta directiva del club blanc ha decidit quecontra el Barça en el moment en què el jutge obri la investigació: "El Reial Madrid manifesta la seva profunda preocupació sobre la gravetat dels fets i reitera la seva plena confiança en l'acció de la justícia i -el club- ha acordat que, en defensa dels seus legítims interessos, es personarà en el procediment quan el jutge l'obri a les parts perjudicades", diu el club blanc.Una acció que té doble sentit: d'una banda, calmar els ànims d'un sector del madridisme que vol condemnar al seu màxim rival, i paral·lelament, cobrir-se les espatlles perinteressos comuns amb els blaugranes.Fins al moment, elno s'havia acabat de posicionar al voltant del cas Negreira, però l'aquest divendres ha accelerat un gir en el guió. Ara, els blancs veuen una oportunitat peramb el club que presideix, amb qui Florentino Pérez comparteix el projecte de lade futbol i recursos comuns d'ambdues institucions.Les reaccions no s'han fet esperar. El president del Barça, a través del seu compte de Twitter, ha piulat aquest migdia unfent una crida a la calma i assegurant que

