L'ANC obté suport de l'independentisme civil per bastir un nou espai electoral

L's'ha conjurat per crear un(MCI) que serveixi per "". "Aquesta xarxa volem que esperoni el moviment i que sigui una referència enfront d'Espanya i que vagi més enllà de les organitzacions partidistes", ha assegurat la presidenta de l'entitat,, durant la cloenda de laque s'ha celebrat aquest cap de setmana a la UPC i on han participat 57 entitats.Feliu ha remarcat la importànciaper tal de "trobar-se en terra fèrtil per a la independència". En les ponències de la Conferència s'ha recollit la voluntat d'impulsar una "llista cívica consensuada" amb les entitats i l'aposta pelDurant la seva intervenció Feliu ha destacat la importància de constituir un espai que vertebri el moviment independentista. "El treball en xarxa vol dir trobar sinergies entre nosaltres per avançar i actuar plegats, sense renunciar als plantejaments de cada entitat", ha subratllat. La presidenta de l'entitat ha afirmat que cal "donar continuïtat" a la xarxa que s'ha creat a través de la Conferència Nacional per fer que sigui "unaEn relació als resultats de la Conferència, Feliu ha afirmat que es tracta "del començament" i ha explicat que ara s'intentarà sintetitzar totes les conclusions. A més, ha garantit que les idees que han sorgit a les ponències es tindran en compte en l'elaboració del properUn dels punts que s'ha tractat a la conferència –en què han participat 57 entitats i mig miler de persones- és la "", que ja ha generat tensions en el si de la mateixa ANC. L'encarregat de llegir les conclusions sobre la qüestió ha estat el coordinador de la Comissió d’Estratègia i Discurs de l'ANC i exdiputat,, que ha remarcat que "la pota institucional" ha fallat i que per això cal "crear un instrument" nou.De totes maneres ha assenyalat algunes condicions que s'hauria de complir, com per exemple que no només estigui liderada per l'ANC, sinó que cal arribar a "" amb altres. A més, ha subratllat que la "llista cívica no ha de ser entesa com més fragmentació" al sistema de partits sinó que ha de ser "unposterior a les eleccions".Bertran ha explicat que a la conferència es va considerar que la llista ha de ser, en forma d'agrupació d'electors i amb persones independents a les direccions de partits. Sobre aquest punt ha alertat que hi ha el perill que "es creï polítics que siguin al mercat i que puguin ser cooptats" i per això haurien d'existir, amb compromisos signats i codis ètics. A banda, ha assegurat que un cop s'aconsegueixi els objectius la "llista cívica" ha de desaparèixer.En qualsevol cas ha assenyalat que la llista. Malgrat que aquesta aposta ja està contemplada al full de ruta de l'ANC, Bertran ha dit que a la conferència s'ha plantejat altres alternatives, com per exemple establir unes condicions per donar suport a les llistes independentistes i si no promoure el vot nul o en blanc, o fer una llista cívica que compti amb el suport dels partits independentistes.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor