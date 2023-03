La Kings League de Piqué altera la programació de la televisió pública

Que las'ha convertit en un èxit en només dos mesos és veritat. Que la televisió pública alterarà la seva programació per emetre'n un, també. Sí, el canal esportiu de la CCMA,dedicarà part dels pròxims dilluns a comentar la jornada del torneig creat per Gerard Piqué en un nou espai anomenat "Kings Week".De fet, la competició tanca la primera temporada l'últim diumenge de març, i ho fa per la porta gran: la. I, per promocionar-la, el president de la lligueta i els presidents dels clubs que hi participen han anunciat 12 novetats, més enllà dels resums a Esport 3.Hi hauràper als seguidors que es podrà comprar a la botiga del Camp Nou, els futbolistes es concentraran a l'abans dels partits i entrenaran a la ciutat esportiva Joan Gamper, a més de moure's en untotalmentper a l'ocasió.Els presidents dels quatre clubs que es juguen el campionat i Piqué arribaran ambal Camp Nou i durant la tarda de diumenge es farà el possible per assolir unQuin? El de grup de persones més gran amb màscara, que tindrà la forma del logotip de la lliga de futbol 7.

