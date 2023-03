Aquesta és la temperatura ideal de la nevera si vols estalviar a la factura de la llum

Altres consells per estalviar energia amb la nevera

La nevera és un electrodomèstic imprescindible a qualsevol llar perels aliments en bon estat. Amb tot, també és el que, ja que ha d'estar sempre endollat. En aquest sentit, cal assegurar-se de mantenir el frigorífic a laperquè els aliments no es facin malbé i per aconseguirAixí doncs, per conservar en perfectes condicions els productes que hi guardem i no forçar a l'electrodomèstic a treballar més del compte, la temperatura ideal oscil·larà entre els, i. Uns números, però, que poden variar segons lade l'electrodomèstic: com més buida estigui la nevera menys fred necessitarà generar, i viceversa.D'altra banda, hi ha un seguit deper aconseguir estalviar energia amb el frigorífic, que també es veuran reflectits a laD'entrada no hem de deixar mai la nevera oberta, i hem d', ja que el fred s'escaparà, i com a conseqüència, la temperatura s'alterarà.també és una altra recomanació que permet que cada producte estigui a la temperatura idònia per a la seva conservació, i d'aquesta manera, l'electrodomèstic no haurà de generar més energia de la que es necessita.Lade la nevera és un factor important: netejar periòdicament les reixetes de ventilació és necessari perquè el frigorífic no consumeixi més energia de la necessària, a més deque a vegades es forma a l'interior i que obliga al motor de l'electrodomèstic a treballar amb més potencia.Finalment, si es té previst passar uns dies fora i volem estalviar a final de mes, l'ideal ésdel corrent elèctric.

