​Aquesta és l'hora que hauries de fer l'última tassa de cafè

Pels amants del, aquest producte és imprescindible per afrontar una jornada. Amb tot,i pot provocar alteracions a l'organisme, com per exemple, l'. Per aquest motiu és importantSegons un estudi publicat a The Guardian, la cafeïna resta a l'organisme fins sis hores després d'haver consumit una tassa de cafè, i és durant aquest període de temps que la substància afecta l'activació de l'organisme. Per tant, l'última dosi l'hauríem de beureUna altra forma de consumir cafè, segons l'estudi, és: "Pot millorar la memòria i estimular l'estat d'alarma". Amb tot, els experts remarquen que el consum d'aquestaha de ser, i que prendre massa cafè, tot i deixar el marge de les sis hores, és perjudicial per a la salut.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor