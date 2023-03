Dissabte de rècords meteorològics afavorits pel vent

A la ciutat de #Barcelona la màxima ha superat els 26 ºC i ha estat la més alta en un mes de març des del 23/03/2001.



Les estacions del Zoo (26,9 ºC), Raval (26,5 ºC) i Zona Universitària (26,3 ºC), instal·lades entre 2006 i 2008, han superat les seves màximes absolutes de març. — Meteocat (@meteocat) March 11, 2023

L'd'aquest cap de setmana ha registrat temperatures, segons ha confirmat el Servei Meteorològic de Catalunya (). Els termòmetres no van arribar als 30 graus, però els registres van tocar sostre arreu del país i, sobretot, a les estacions dels Montsià ), Tarragonès ), Baix Llobregat ) i Maresme ).Tal com ha indicat el Meteocat en una piulada, els rècords batuts a les estacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) són en un interval de. De fet, més enllà dels quatre rècords, la temperaturade la XEMA es va mesurar a-amb. També a Cunit (27,7 graus) o l'Aldea (27,4 graus) es van viure episodis de forta calor., que durant el dissabte al matí va haver de tancar parcs per l'episodi de vent, també va obtenir. La màxima a l'Observatori Fabra va ser de 24 graus, mentre que dins de la ciutat va variar entre els, segons el barri.Per què es van registrar aquestes màximes disparades? Elva tenir un paper fonamental:i va ser clau per a la consecució dels rècords a la Costa Daurada i la Central.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor