Retiren del mercat uns brioixos venuts a Catalunya per presència de llet no identificada

⚠️ Exclusivamente para personas alérgicas a las proteínas de la leche: Presencia de proteínas de la leche en productos de pastelería.



▶️ Nombre: PETISÚ MALTITOL y HOJALDRE VAINILLA MALTITOL

▶️ Marca: INDUSTRIA CONFITERA COLMENAR, S.L.



📌 https://t.co/ABrn6be3zl pic.twitter.com/lexgkLQvCN — AESAN (@AESAN_gob_es) March 10, 2023

per unsvenuts en diferents establiments. En concret, es tracta de dos productes de pastisseria distribuïts persobre els quals l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha alertat per la presència deL'avís l'han donat les autoritats sanitàries, però el producte s'ha distribuït també a. Concretament, es tracta dels productes "" i "", i els lots afectats -els 19230103 / 20230103 / 23230104- tenen una data de caducitat del 19-03-2023 / 20-03-2023 / 23-03-2023.Com a mesura de protecció, l'AESAN recomana a les persones amb al·lèrgia a la proteïna de la llet que tinguin el producte a casa que. A més, la informació s'ha traslladat a les autoritats competents de les autonomies, que ara procediran a laafectats dels canals de comercialització. L'agència de seguretat alimentària avisa que el producte no suposa cap perill per a la resta de la població.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor