Colpit pel traspàs de l'escriptor Antoni Serra, figura clau en la generació mallorquina dels setanta, pioner de la novel·la negra a casa nostra, crític literari i periodista. Un homenot.



Va ser soci d'honor i fundador de l'@EscriptorsAELC: https://t.co/JiTOi6shV4



D. E. P. pic.twitter.com/amoJjHkatu — Sebastià Portell (@sebastiaportell) March 11, 2023

L'escriptor i periodista mallorquíaquest dissabte. Nascut a Sóller () el 1936, va iniciar de joventut uns estudis de Medicina que acabaria abandonant per dedicar-se a lesEl seu primer llibre, Dos cuentos, el va publicar el 1959. No seria fins a l'anyque va treure la primera obra en, Gent del carrer. Com ava treballar pel diari mallorquí Última Hora i també va col·laborar amb l'Avui, el Diario de Mallorca, El Temps i Serra d'Or.Va ser un dels, el 1977, de l'(AELC). De fet, el president de l'AELC, Sebastià Portell, ha estat un dels primers a lamentar-ne la mort a les xarxes socials.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor