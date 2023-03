Colau retreu a la Generalitat que no inverteixi prou al Parc de Collserola

La presidenta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB),, i el vicepresident del Consorci del Parc Natural de Collserola,, han reclamat durant l'assemblea general de l'entitat que laper garantir la màximaSegons l'AMB, juntament amb la Diputació de Barcelona, ambdós organismes aporten prop del 85% dels ingressos del Consorci (2,7 milions d'euros cadascun); mentre que els ajuntaments membres n'aporten un 9% (600.000 euros) i la Generalitat ho fa tan sols amb un 3% (200.000 euros).Davant d'aquesta fotografia econòmica, Colau lamenta que el pressupost del Consorci "no ha crescut prou perd'aquest espai natural metropolità". Per això, l'alcaldessa de la capital catalana ha reclamat un "" a les administracions per al proper mandat, "".

