Detingut a Alemanya el pres que va fugir durant una visita a l'hospital Sant Joan de Déu el 2021

Agents delsdel(GRAF) adscrits a la Unitat d'Entorn Penitenciari de lahan detingut a l'home de 29 anys que va fugir el 6 d'octubre de 2021 en un trasllat des del centre penitenciari de Lledoners, on es trobava ingressat provisionalment, a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa . L'home havia ingressat a presó a l'espera de judici pera establiments de perfumeria i neteja del Bages, que podrien suposar-li fins a vint-i-cinc anys de presó.L'intern va ser traslladat en ambulància des del centre penitenciari fins al centre hospitalari, ja que tenia l'. Després de ser assistit, en el transcurs de la conducció, vade la custòdia policial isense poder ser interceptat. En aquell moment, un dels, i el posterior dispositiu policial per localitzar-lo va resultar infructuós.Els investigadors van obtenir la informació que l'intern va aconseguir marxar de Catalunya amb destí a, tot i que no va aconseguir arrelar-hi, per després traslladar-se a Alemanya, on disposava de diversos familiars.Amb la constància que es trobava a Alemanya, es van activar tots els mecanismes de coordinació interpolicial. A través de ladels Mossos d'Esquadra i a través de l'enllaç de l', es va iniciar una investigació conjunta per localitzar-lo. Fruit de les gestions conjuntes es va aconseguir ubicar el fugitiu a l'estat dedelParal·lelament, els investigadors van iniciar els tràmits per sol·licitar que el Jutjat d'Instrucció de Manresa emetés una(OEDE) que facultés a les autoritats alemanyes a dur a terme la detenció.El dia 2 de març del 2023, va entrar en vigor l'OEDE i l'equip dealemany, homòleg del GRAF dels Mossos d'Esquadra, juntament amb un equip especial de l'(BKA) van detenir el fugitiu a la ciutat deA hores d'ara, el detingut es troba ingressat provisionalment en un, a l'espera de ser extradit i reingressat al centre penitenciari Lledoners de forma provisional, fins que sigui citat per comparèixer davant les autoritats judicials per ser jutjat pels delictes comesos al Bages.

