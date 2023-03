Tot i que lano té res a veure amb mesos enrere,sempre és benvingut, i més en èpoques actuals amb. Aprofitant l'abaratiment de l'energia es podenamb mesures fàcils i ràpides. Per exemple,i unasón claus.Entre els electrodomèstics que, el frigorífic es troba en el podi, i encara més tenint en compte si no disposen del sistema no frost i triple A. Per això, aquestes pautes son més importants. El termòmetre ha d'estar, depenent si l'interior està més o menys ple, segons els consells de l'També influeix la. No cal amuntegar i si estan ordenats s'evita que l'aparell hagi de treballar més del compte i, per tant, hagi de requerir més energia. En aquesta línia, l'OCU aconsellacom el de zero graus per desar-hi carn i peix i no dipositar preparats calents., un gest molt habitual, també consumeix i, per tant, si no és necessari, no ho facis. Un altre dels consells és, especialment a la part posterior, on s'acostuma a. Un altre dels suggeriments ésquan es concentren, ja que això obliga a esforçar més al motor.

