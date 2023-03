S'estavella contra la façana d'un edifici del carrer d'Aragó

Independència va plena de cotxes i motos que pinten desesperats, pugen a les voreres… tot plegat un “cristu”… pic.twitter.com/OGDpQ2BO10 — Ferran Armada (@fer_armada) March 11, 2023

Un turisme s'haaquest dissabte a la tarda contra la façana de l'edifici del xamfrà dels carrers d'Aragó i Independència de. Segons ha pogut avançar Betevé, el conductor, que ha resultat, ha travessat unabans de pujar la vorera i acabar topant contra l'immoble. Afortunadament, no s'han hagut de lamentar altres víctimes que poguessin haver estat passejant per la via pública en el moment dels fets.A hores d'ara, les causes de l'accident encara s'estan. L'incident està provocanten ambdós carrers i la Guàrdia Urbana ha habilitat un pas alternatiu per descongestionar el trànsit.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor