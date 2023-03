Els Mossos acordonen una rave a Osona

Els Mossos d'Esquadra han establert controls als accessos d'unaque s'ha detectat aquest dissabte al terme municipal de. Segons la policia catalana hi hauria unacongregats a la zona del Pla del Vilar, però no tenen una xifra concreta d'assistents.El cos ha rebut l'avís, pels volts de les 8 h del matí, que s'estava celebrant una festa amb un volum de música molt alt. Després de comprovar els fets, els agents han desplegat un operatiu pera laper tal d'evitar l'arribada de més participants i garantir que no surti cap assistent que pugui generar cap perill o perjudici a la ciutadania. En aquests moments no hi ha detinguts.

