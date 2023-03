Les baixes de Netflix aquest 2023: les sèries cancel·lades (per ara)

1899

Desparejado

Cobra Kai

Mo

Ultrasecretos

La directora

El terrabastall generat per aquest moviment sense precedents en el món de les plataformes de contingut en streaming queda lluny i ara, després de tantes especulacions, la companyia centra els seus esforços en el seu catàleg., que sempre ha destacat aquest format televisiu entre tota la gamma de productes audiovisuals que ofereix. Ara bé, una de les màximes preocupacions de molts dels seus usuaris és si les sèries que estan seguint es mantindran a la graella.Els precedents de sèries estimades pel públic i per la crítica a parts iguals que acaben cancel·lant-se existeixen. El gran exemple és, sorgida de la ment de(els directors de l'exitosa) i que ha quedat cancel·lada tot i haver renovat per una segona temporada.responen a una política de rendibilitat a l'hora de valorar sí la sèrie ha estat vista de "manera correcta" o no. És a dir, que molta gent vegi els primers capítols d'una estrena televisiva no vol dir res per a Netflix. Mesuren quants subscriptors arriben fins al final i veuen la integritat dels seus capítols. Per molt que sembli que una sèrie "triomfa", no ho fa segons els criteris de Netflix.Per això mateix, hi ha diverses sèries que ja no tornaran a veure la llum.o, fins i tot, ja estiguessin en producció, aquesta mesura més restrictiva s'aplicarà a totes les seves produccions. Per això mateix, ja hi ha sèries cancel·lades durant els primers tres mesos de 2023.Els fans de la nova sèrie dels creadors dees van quedar amb un pam de nassos quan Netflix va decidir posar punt final a la nova trama. Només una temporada que deixa enlaire moltíssimes trames.La comèdia protagonitzada per Neil Patrick Harris va ser cancel·lada de la plataforma cinc mesos després de la seva estrena per aquesta política de rendibilitat. Tot i això, els fans d'aquesta nova sèrie d'entreteniment estan d'enhorabona:, la va comprar i en farà noves temporades.No us preocupeu. La sisena temporada s'estrenarà a la plataforma, però evidentment Cobra Kai queda cancel·lada perquè finalitzarà amb aquesta darrera fornada d'episodis. No hi ha prevista cap altra continuació.Aquesta sèrie liderada pel còmic palestí Mo Amer va quedar cancel·lada després d'haver acceptat fer una segona temporada. És a dir, s'estrenara aquesta nova fornada d'episodis, però després s'acomiadarà.Una de les millors sèries d'animació i comèdia dels darrers anys va quedar cancel·lada de manera fulminant per la plataforma. Els seus fans van esclatar en còlera a les xarxes socials, però el mateix creador,(responsable d'una icònica sèrie com Gravity Falls) ho va haver de confirmar.Estrenada entre una gran pompa perquè la seva protagonista és, la sèrie ha quedat cancel·lada de manera definitiva després que en dos anys no es decidís tornar a arrencar un projecte per a una segona temporada.Aquesta llista segurament. Netflix vol fidelitzar encara més la seva audiència a través de productes de qualitat que mantinguin els seus usuaris al llarg dels capítols, una mesura que podria acabar condicionant la seva manera d'estrenar els episodis, tots de cop.ni cap nova proposta sobre la taula, però podria ser un nou rumb per a la companyia.

