Rescatada amb una hipotèrmia greu després de passar la nit al ras a Aigüestortes

Rescatem 3 persones a la zona de Port de Ratera d'Espot, una de les quals greu, amb signes d'hipotèrmia (avís 11.06h). No van poder arribar al refugi d'Amitges com tenien previst i han passat la nit al ras.



Hi hem treballat #GRAE amb helicòpter #bomberscat i metge @semgencat pic.twitter.com/JWQQnGGPq8 — Bombers (@bomberscat) March 11, 2023

Elsde la Generalitat hanaquest dissabte al matí unaamb unaal. La dona afectada ha passat laamb dues companyes a la zona del. Una ubicació nevada a més de, després de no poder arribar al refugi d'Amitges tal com tenien previst.Els Bombers han rebut l'avís de la incidència al voltant de les 11 h i s'han desplaçat fins al lloc dels fets –a tocar del Pic de Saboredo i dins el terme municipal d'Espot (Pallars Sobirà)- per rescatar les. La muntanyenca amb hipotèrmia greu ha estatpel Grup d'Actuacions Especials del cos (GRAE) fins a la base de Tírvia abans de ser traslladada pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

