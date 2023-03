Desplaçar-se sense encendre els motors: així seran les futures rodes dels avions

L'aerolínias'ha aliat ambper instal·lar un nou sistema als avions de la companyia que els permetràper les pistes dels aeroports. Amb aquest innovador aparell, esi es mitigarà els nivells de. Cal assenyalar que un avió comercial, per moure's per terra, necessita prop de 7,5 litres de combustible per minut.I com funcionarà? Doncs la companyia tecnològica, tal com va mostrar al Mobile World Congress d'enguany a Barcelona, ha dissenyat unadaptat a les rodes davanteres dels aeroplans que, alimentat per una unitat de potència auxiliar, permet lanecessària per a un desplaçament de fins a 50 km/h.Així doncs, aquest dispositiudels tractors de push-back tradicionals que inunden les pistes,dels avions en els aeroports.El cap d'operacions de Vueling,, ha celebrat l'acord que permetrà la companyia apropar-se als seus objectius dei amb l'horitzó posat al compromís d'aconseguir unes

