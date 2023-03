La cançó viral «Session 53» de Shakira i Bizarrap entra al Guinness

L'arxiconeguda cançó Session 53 de Shakira, feta en col·laboració amb l'argentí Bizarrap , amb unacontra l'exjugador del Barçai la seva parella, ha entrat al. La cantant colombiana i el productor argentí han rebut quatre certificats oficials que els acredita tal fita.L'organització mundial ha informat que no només han aconseguit ser número 1 també ser condecorats amb aquests títols. Ha destacat que un cop es va publicar "a la història d'una forma veloç". I és que, tal com ha recordat, va ser el vídeo latino més vist a YouTube en 24 hores i el primer en assolir més ràpidamentTambé, a més, va ser la cançó llatinaun dia després de publicar-se, assolint 14.393.342 de reproduccions. I al final de la setmana -va sortir a la llum el 12 de gener-Els dos han rebuts aquests reconeixements al camerino del late night showque s'emet des de Nova York, on han estat convidats aquesta passada matinada (hora catalana) i, òbviament, han interpretat l'exitós tema.La lletra s'ha convertit en una tornada molt reconeguda, el, " me dejaste de vecina a la suegra , con lay la" i " cambiaste un Ferrari por un Twingo . Cambiaste un Rolex por un Casio ".El treball conjunt acumula així uni és que ja ho diu la de Barranquilla: "Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran,".

