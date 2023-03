Molt prop de Catalunya: així és la duna més alta d'Europa

Lesnomés es troben al desert? No, a Catalunya se'n poden trobar al Delta, i atambé n'hi ha. Concretament, al país veí es pot trobar la, de. Ubicada a només una hora de bi sis, en cotxe, des de Barcelona, la muntanya de sorra no ha deixat mai de créixer.Es tracta de la granque mesura 2,9 quilòmetres de llarg i una mica més de 600 d'ample. Estesa sobre el parc natural de les Landes de Gsacone, aquest espai és unmolt conegut de la costa oest francesa.Aquesta duna està formada per 60 milions de metres cúbics de sorra fina que s'han acumulat en diferents fases durant molt temps, però sobretot a partir del segle XVIII. Per què es diu que no para de créixer mai? Tot i que actualment mesura 115 metres d'altura, a mitjans delCom s'hi pot accedir? Des de la, on hi ha un primer tram ambi miradors i cartells que inclouen informació sobre la fauna i la vegetació de l'entorn. Després, però, el camí es fa més dur, perquè s'ha de caminar per sobre de la sorra. El truc? Visitar-la entre l'abril i el novembre, que hi ha un segon tram d'escales que arriben fins a dalt.

