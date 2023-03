Els tres passos de Maria Nicolau per aconseguir uns bunyols ben esponjosos

🤤 És època de bunyols, i la @MAlbercocs t’explica quins passos has de seguir per aconseguir uns bunyols esponjosos, gustosos i gens oliosos! Visca els bunyols en totes les seves varietats i formes! #TotEsMouTV3 pic.twitter.com/Dql3D10DEA — TV3.cat (@tv3cat) March 11, 2023

Temps de Quaresma, temps de! I qui millor ho sap és la cuinera osonenca, que aquesta setmana ha comunicat que deixa el Ferrer del Tall , el restaurant on treballa a Vilanova de Sau. Quin és el seu truc perquè quedin esponjosos?Fàcil, senzill, i de només tres passos. El primer,. Per què: "Si no, acabem mastegant un terrós de fang". Cal que els bunyols siguin lleugers per poder-los fer ben esponjosos i: l'aire ha d'accedir a l'interior de les boletes. Com? Amb, que porten gas carbònic, o posant llevat químic a la mescla.Per fregir-los també hi ha truquet, no tot val.quan hi introduïm la massa amb l'ajuda de dues culleres per evitar que entri dins del bunyol. Aquesta temperatura de l'oli farà bullir l'aigua de l'interior de la massa que serà l'encarregada de fer la barrera perquè no quedin oliosos. Eh! I després amb un

