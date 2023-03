Elssón un alimentcom fibra, vitamines, minerals, antioxidants i proteïnes, entre d'altres. I incorporar-los al menú de forma habitual promou la salut cardiovascular i disminueix el colesterol i els triglicèrids -un tipus de greix-. Però, per contra, menjar-nesi no s'acaben de. El televisiu cuinerperquè es pugui gaudir d'un bon plat de cigrons.El seu mètode consisteix enels llegums, entre sis i 12 hores, abans de coure-les o que passin per l'olla exprés. Quan es retirin de l'aigua cal, sobretot, cal que es. Aquest pas ja ajuda a frenar la presència de components que contribueixen a la generació de gasos.Un cop les llenties, mongetes, fesols, pèsols i faves, entre moltes d'altres, cal, molt bé, perquè, d'aquesta manera, també esque provoquen aquestsque incomoden la digestió. Així mateix, es recomana fer-ho aTot i que, és un bon truc per si fa mandra menjar llegums per aquests efectes que comporta, el Departament de Salut recorda quea la presència d'aquest tipus de fibres, i cada vegada sóni generen, per tant, menys gasos. Així doncs,que són molts saludables.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor