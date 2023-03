Quin és l'origen dels colors negre i groc als taxis de Barcelona?

A Nova York sóni a Londres,. Els decombinen els dos colors i tothom els identifica tan bon punt els veu. Però...d'aquesta gamma cromàtica tan icònica delsde Barcelona?Va ser elquan l'Ajuntament de la capital catalana va decidir regular els "", previs als taxistes, però no va ser fins alque el consistori va publicar elamb normes comunes per a tots els conductors. Un dels punts destacables: el conductor havia de poder identificar el cotxe de plaça visualment gràcies a unaLes franges, però, no eren iguals a tots els vehicles, sinó que n'hi havia de, segons la. El servei més barat, a 40 cèntims el quilòmetre, s'identificava amb una línia blanca; la vermella, 50 cèntims; la groga, 60, i la blava, 80 cèntims per quilòmetre. A més, tots els taxis tenien l'obligació de dur un taxímetre als vehicles.Cinc anys més tard, el, i coincidint amb l'Exposició Internacional, es va avivar unper la competència entre les diferents companyies de taxis i els autònoms per les tarifes. L'Ajuntament, per posar fi a la crisi, va intervenirAixí, des deltots els taxis de Barcelona van passar a ser grocs. El negre era el color predominant dels cotxes de l'època i ja s'ha mantingut als taxis de la capital com a color identificatiu. Uns colors que, a més, la ciutat comtal comparteix amb, i les ciutats argentines de

