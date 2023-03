Atrapada en la pandèmia: «La Covid persistent domina la meva vida i no em reconec»

El dia a dia amb una incapacitat invisible



El caos pandèmic, allargat en el temps

Toro es va contagiar a l'inici de la primera onada. La seva parella va començar a tenir símptomes abans del decret del confinament, però el van retornar cap a casa amb una placa toràcica i una recepta d'antibiòtics, ja que encara no s'havia detectat el virus a l'Estat i no existia l'opció que ell el tingués. Al cap de pocs dies, va haver d'ingressar a l'hospital. Alhora que els confirmaven que, efectivament, tenia Covid, ella s'aixecava amb malestar general, maldecap i dificultats per respirar. Al CUAP li van diagnosticar "nervis". "Però la meva filla -d'aleshores 17 anys- també mostra símptomes similars", els va explicar, abans d'obtenir el mateix diagnòstic per duplicat, amb l'explicació que "és una reacció normal en infants". Va ser la primera d'un seguit de males experiències amb els metges que l'han portat a desenvolupar una important aversió envers el col·lectiu mèdic.

En un món frenètic com el d'avui, eld'un succés acostuma a anar de la mà d'un cert oblit. Si més no, d'una certa presa de distància, d'un girar full. Fins i tot, en el cas d'unque ho va alterar tot i que es va fer etern. Peròha quedat atrapada en el temps. La mascareta i el gel hidroalcohòlic, els metges i la malaltia continuen formant part de la seva quotidianitat. Els dolors articulars, els problemes digestius, el mareig i la fatiga hi són ben presents. "", lamenta. S'ha convertit en una gestora d'esforços: "".Tres anys després, les places i els teatres tornen a estar plens, el transport públic funciona amb normalitat i el planeta està més interconnectat que mai. Les mascaretes assenyalen els qui no poden fer el salt a l'era postpandèmica. El món gira i Toro està aturada. "", es resigna. Té por de patir un nou brot. Així és com avança la malaltia. No arriba a la cinquantena d'edat, no ha fumat mai i té un estil de vida saludable. L'única taca en el seu historial és una asma inofensiva.No obstant això, des que es va contagiar de coronavirus, li han diagnosticat una: una pericarditis, taquicàrdies i altres afectacions cardíaques, un edema pulmonar, lesions cerebrals, disautonomia i una malaltia autoimmune, per posar alguns exemples. Del que no se l'ha diagnosticat, però, és de Covid persistent, que no està del tot reconeguda per les administracions. Al seu expedient mèdic, en canvi, consta que pateix "". I ja és més que altres malalts, que el tenen en blanc. "", assenyala. Aquesta és la batalla del, aconseguir que es reconegui la seva malaltia.Toro és autora i editora especialitzada en materials educatius, a més de professora de català per a adults, i treballa al. Si bé, des que es va contagiar de Covid ha hagut de tornar a aprendre a llegir. La boira mental li impedia entendre els textos més senzills i la seva capacitat de concentració es va reduir fins al punt que desconnectava a cada paràgraf. Des d'aleshores, ha hagut de seguir un entrenament mental per recuperar les seves capacitats cognitives. Va estar els primers sis mesos de baixa i, amb la tornada a la presencialitat, va patir una forta recaiguda. Ara,. Es nega a demanar la incapacitat perquè entén la carrera professional com una forma d'autorealització. "", reflexiona.Després d'una hora de tutoria virtual amb un alumne, s'ha de tombar una estona per recuperar forces. Les limitacions s'estenen, però, a tots els àmbits de la seva vida. En els pitjors moments,. De cop i volta, es descobria al volant i no recordava com havia arribat a la zona on es trobava. Les tasques diàries van adquirir una dificultat extrema. Es, com l'atleta a qui li fallen les forces al quilòmetre 35 de la marató de Boston i acaba tancant la secció d'esports dels informatius. Baixava a comprar el pa, però si trobava cua a la fleca, havia de girar i tornar cap a casa. No podia estar dreta tanta estona. La Covid persistent suposa unaTot, sumat a la incertesa de patir una. En un primer moment, va voler fer tot el possible per millorar la seva salut. Va posar-se en mans d'unaque li proporcionava solucions naturals a canvi d'una quantitat de diners insostenible. També va fer sessions d'. L'ajudaven, però no impedien nous brots. Quan se'n va adonar, les cites mèdiques marcaven la seva vida. Estava saturada i va passar a la segona fase. Va limitar les visites i, conscient que la cura no arribarà aviat, va optar per acceptar la situació i adaptar-s'hi. "". Mentrestant, el seu entorn l'entén i li fa costat, i ha aconseguit que li adaptin el lloc de treball. Això sí, no pot fer plans a mitjà termini perquè no sap com estarà el mes vinent. "", lamenta.Darrere del "" que tant l'enerva, hi ha tres anys d'incertesa, desconeixement, improvisació, diagnòstics erronis i caos. Toro es considera. L'embolic que va caracteritzar els primers mesos de la pandèmia ha durat anys en el seu cas i, tot i que alguns aspectes es van ordenant de mica en mica, encara hi ha moltes incògnites sense resoldre. Avui la tracten com una pacient amb Covid persistent perquè la seva metgessa,, es creu la malaltia. És la cap de la unitat especialitzada de l'Després de setmanes entre la postergació per no ser una pacient urgent i l'aïllament davant el desconeixement sobre si encara podia contagiar, tot sense que se li realitzés una PCR per sortir de dubtes, va agafar la situació per les banyes i va topar amb altres persones que, com ella, tampoc es curaven. Investigacions periodístiques, pressions, veus a les xarxes socials i, finalment, la creació del col·lectiu. I, a partir d'aquí, la gestació de laa l'Hospital Trias i Pujol. I paciència. Perquè, per a Lara Toro, encara queda molta pandèmia per endavant.

