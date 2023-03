Turull assegura que l'aprovació dels pressupostos dona «respiració assistida» a Aragonès

El secretari general de Junts,, ha assegurat quede la Generalitat per al 2023 donade la Generalitat, Pere, per poder esgotar la legislatura.De totes maneres, en una entrevista a El Nacional ha afirmat que liperquè per arribar a un acord amb el"han superat totes les contradiccions que fes falta" però creu que no han fet el mateix amb Junts. També ha remarcat que no saben si "la" d'Aragonès és "un".Just l'endemà que el Parlament aprovés els pressupostos per al 2023 amb el suport d'ERC, PSC i comuns, Turull s'ha queixat que "", que assegura que ". A més, ha lamentat que se'ls rebutgés les seves propostes "troncals" en matèria de fiscalitat i energètica.D'altra banda, Turull ha garantit que Junts vol actuar judicialment "fins on faci falta" contra l'. El secretari general de la formació ha explicat que els advocats del partit estan estudiant "com pot ser més efectiu" que tinguin "unai en tots els ordres i en totes les institucions fins on faci falta" per evitar que l'Operació Catalunya "quedi en un no res". "Tenim clar que nosaltres no ens volem mirar això des de la barrera a veure què passa, sinó que volem tenir un paper actiu", ha afegit.En ser preguntat per si s'està intentant restituir l'expresidentTurull ha remarcat que "de manera natural". De totes maneres ha subratllat que això no implica "justificar el que ell ja va confessar que havia fet". "Va haver-hi l'episodi dels clarobscurs però crec que ara tothom i el temps li reconeixerà la gran feina que ha fet pel país", ha dit.

