Els, coneguts per la seva gran força i volum, són utilitzats en alguns països de l'Àsia com un, tal com passa amb els camells en altres zones del món. Tot i que pugui semblar que no pateixen, els elefants acabendesprés d'anys carregant turistes a l'esquena.Així es pot comprovar en la imatge compartida pel grup de rescat d'animals salvatgesde Tailàndia, en què es mostra unade 71 anys amb la. Això és, segons indiquen, la conseqüència de molts anys carregant el pels dels turistes.Tot i que l'activitat turística és bastant popular, els activistes denuncien que els animals no estan pensats per ser muntats, com els cavalls, ni tampoc per carregar el pes de diferents persones de forma simultània. La fundació ha afirmat queque, si segueix, pot deteriorar el teixit i els ossos de l'animal, causant-lia la seva columna vertebral.En aquest sentit, el director de projectes de l'organització, Tom Taylor, va afirmar que les sevess'"estenen cap a dalt". "La pressió constant dels turistes sobre les seves espines dorsals pot provocar", assegura Taylor, fent referència a la fotografia de l'elefanta Pai Lin compartida.

