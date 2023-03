Detecten gluten no declarat en un popular producte de Chupa-Chups

⚠️ Exclusivamente para personas con alergia o intolerancia al gluten: Presencia de gluten sin declarar en caramelos de goma.

▶️ Nombre: SOUR MINI TUBES

▶️ Marca: Chupa Chups

▶️ Lote: L2082

📌 https://t.co/nE2QGbaWXj pic.twitter.com/sg5wGBEFJJ — AESAN (@AESAN_gob_es) March 9, 2023

per un popular producte de. Concretament, es tracta d'unessobre les quals l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha alertat per la. L'avís l'han donat les autoritats sanitàries de Navarra, però avisen que s'ha pogut vendre a altres zones de l'EstatEn concret, el producte està etiquetat com a "". El lot afectat, l'L2082, té una data de caducitat del febrer del 2024. Com a mesura de protecció, l'AESAN recomana a les persones amb problemes derivats de la ingesta de gluten que tinguin el producte a casa queA més, la informació s'ha traslladat a les autoritats competents de les autonomies, que ara procediran a ladels canals de comercialització. L'agència de seguretat alimentària avisa que el producte no suposa cap perill per a la resta de la població.

