Detingut el cienasta Martí Guarch per un presumpte delicte contra la llibertat sexual d'una menor

El cineasta prodigi de 23 anys Martí Guarch ha estat detingut per un presumpte delicte contra la llibertat sexual a una menor, segons ha avançat El Vallenc i ha pogut confirmar l'ACN. Els Mossos d'Esquadra han indicat que dijous es va detenir un home a Alcover per un delicte d'aquestes característiques, per bé que no han revelat la identitat del detingut. El director de l'Alt Camp, ha passat aquest divendres a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció de Valls.



Guarch és considerat un dels joves amb més projecció del cinema espanyol. La seva ópera prima, Zamorana, todo por su hija, va rebre el premi a la millor pel·lícula en el Festival Internacional de Cinema de Sant Andreu de la Barca. Té una productora audiovisual i, a banda, imparteix classes d'interpretació a nens i nenes que volen ser actors i actrius.