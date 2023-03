La inèdita forma de comunicació complexa descoberta en abelles

El ball amb què les abelles senyalitzen les fonts d'aliments és una forma complexa d'aprenentatge social i un dels exemples més complexos de. És la conclusió d'un estudi publicat a la revista Science per l'investigador, de la Universitat de Califòrnia, entre d'altres, que ha trobat proves que l'aprenentatge social és fonamental per a les abelles mel·líferes.La transmissió de coneixements compartits d'una generació a una altra és un tret distintiu de la cultura i permet als animals adaptar-se ràpidament a un entorn canviant. L's'ha documentat en els insectes, encara que és evident en espècies que van des dels nadons humans fins a les rates talp nues o els pollets d'ocells cantaires.Al nou estudi, es va descobrir que la dansa de les abelles, que assenyala la ubicació de recursos crítics a les seves companyes de niu mitjançant una sèrie de moviments, es. La investigació demostra la importància de l'aprenentatge primerenc de senyals socials en un dels exemples coneguts més complexos de comunicació espacial referencial no humana."Estem començant a comprendre que, com nosaltres, els" ha explicat Nieh en un comunicat. Tanmateix, ha afirmat que la nova investigació demostra que ara "podem ampliar aquest aprenentatge social per incloure els insectes".

