Els diplomàtics dels Estats Units a Barcelona proven els calçots... amb algunes dificultats

Anar de calçotada pot ser una missió complicada per als diplomàtics dels Estats Units si ningú no els ha explicat abans en què consisteix... pic.twitter.com/bBoVh5WQ82 — U.S. Consulate General Barcelona (@USConsulateBCN) March 10, 2023

Entrepà del calçot? El romesco a cullerades? Els diplomàtics delsalno sabien per on començar en la calçotada que van organitzar a la seva seu. "", es justifiquen a Twitter. La cambrera no s'ho podia creure i es posava les mans al cap.És el que mostra elque han compartit a les xarxes socials, en un nou intent de descobrir les tradicions catalanes més importants. Al final de la gravació, es mostra els treballadors estatunidencs gaudint com correspon de la calçotada, per concloure l'esquetx humorístic.No és la primera vegada que el Consolat General dels Estats Units a Barcelona fa broma i divulga sobre la cultura catalana. Per, van fer un altre vídeo explicant a les seves famílies com se celebren les festes a l'altra banda de l'Atlàntic. La seva conclusió: "".

