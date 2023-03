Un milió d'euros per a la transformació digital del comerç i la restauració de Barcelona

AMB EL SUPORT DE

S’obre unaper a lade proximitat i la restauració de barri, amb un pressupost d’. L’ajuda cobrirà fins al 50% del cost del projecte, amb un màxim de 3.500 euros per sol·licitud.Les subvencions, que es poden sol·licitar en línia del 7 de març al 3 d’abril, cobriran despeses que es destinin a elaborar, de comunicació o màrqueting digital; a generar continguts, publicitat o informes, o a desenvolupar canals de venda en línia, tant si són propis com si es troben en plataformes existents.Podran sol·licitar les subvencionssituats en planta baixa de venda al detall, parades de mercats municipals i serveis com ara perruqueries, restaurants, tallers mecànics, clíniques veterinàries i tintoreries, entre d’altres.Aquesta ajuda econòmica forma part d’unimpulsat conjuntament per la Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum Barcelona Activa , que inclou també l’ assessorament necessari per crear un pla de digitalització i l’accés a un catàleg formatiu amb més de cinquanta cursos en línia.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor