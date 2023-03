A partir de quina velocitat et multen els radars?

Radars de tram : el marge d'error és de -3 km/h fins a 100 km/h i de -3% a partir dels 100 km/h.

Laha ampliat durant els darrers anys el nombre de dispositius per controlar la velocitat i així reduir els sinistres a les carreteres de l'Estat. Fins ahi ha repartits arreu delamb aquest objectiu. Cal destacar que els excessos de velocitat amb les distraccions al volant són els principals motius de víctimes mortals.Ara bé, la velocitat a partir de la qual fotografien els radars. A més, els dispositius han de respectar un marge de tolerància abans d'emetre una denúncia, ja que en circumstàncies desfavorables, com són la pluja i la boira, els aparells perden precisió a l'hora d'enregistrar la velocitat del vehicle.Elsde la DGT presenten un marge d'error de 7 quilòmetres per hora quan el límit de velocitat establert és de 100 km/h o menys. Per altra banda, elde mesuraquan se circula. En aquest cas s'aplica un marge del 7%, és a dir, en cas que la velocitat màxima sigui de 120 km/h, l'aparell detecta i fotografia quan el vehicle iguala o supera els 128,4 km/h.Un altre factor a tenir en compte és laque suprimeix la norma que permetia superar els 20 km/h per la velocitat màxima permesa per avançar en. Així doncs, el dia d'avui el llindar s'estableix a partir del límit de la via.Segons el tipus de radar i via el marge d'error varia segons es recull a l'del 7 de febrer publicat aquell mateix any en el BOE. En aquest es fixa el llindar segons si es tracta d'un dispositiu fix, mòbil o aeri:Lesvarien segons la velocitat a la qual hagis arrabassat el límit establert, és a dir, si superes fins a 20 km/h el límit establert a la via rebràs una multa de 100 euros. Si superes aquests més de 20 km/h a la sanció de 200 euros li has de sumar la pèrdua de dos punts del carnet. En cas que se superi en 30 km/h el límit, la sanció arriba als 400 euros i 4 punts del carnet. La sanció continua en la línia en cas d'arrabassar en 40 km/h la velocitat indicada la via: 500 euros i quatre punts. Finalment, superar el límit en 50 km/h o més suposa la reducció de sis punts del carnet més una multa econòmica de 600 euros.

