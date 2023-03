«El camí de l'Adnan», capítol I: La guerra, el tret i la fugida

El tret

El diagnòstic

La primera fugida

La segona fugida

La descoberta

Per molt temps que passi, l'sempre recordarà aquell. Era molt d'hora al matí i va sortir de casa amb bicicleta (la seva estimada bicicleta!) per anar a comprar pa. Casa seva, a la ciutat siriana d', quedava una mica allunyada del centre, i el trajecte que havia de fer fins al forn més proper l'obligava a travessar un dels dos ponts que creua l'Orontes, el riu que passa pel mig del municipi. Des que lahavia esclatat un any abans, elss'havien apoderat d'un d'aquells dos ponts. Els civils, doncs, no podien triar per quin travessar.Ell, igual que la resta d'habitants d'Homs, tenia molt clar que si volia sortir al carrer, ho havia de fer sol. Per no aixecar sospites ni cridar l'atenció. També sabia que si mentre era a fora s'esdevenia unaen contra de les(que sempre acabava amb), havia d'afanyar-se a trobar un lloc segur onfins que la voràgine es dissipés. Aquell matí de març va passar exactament allò: sortia del forn i, sense saber exactament com, va trobar-se enmig d'un. Va córrer fins a, que vivia allà a prop, i va quedar-s'hi ben bé una hora, fins que va assegurar-se que a l'altra banda de la finestra tot tornava a aquella tranquil·litat tensa i frangible que feia mesos que es respirava.Per travessar el pont, hi havia cua. Com sempre. La gent el creuava, sola, en lapses de dos minuts. Si els militars, des de l'altre pont, veien que hi havia més d'una persona travessant, disparaven. I ningú tenia ganes de jugar-se-la.Va arribar el seu torn. El pont era ample -també podien passar-hi cotxes- i no gaire llarg: deu metres com a molt. L'Adnan va començar-lo a travessar i quan li faltaven encara no quatre metres per arribar a l'altra banda, va sentir uni va caure a terra. Van haver de passar unes hores fins que no va associar queera el que havia fet laque li havia travessat el cos.No podia moure's i no entenia per què. Veia que la gent de l'altra banda del pont li feia gestos perquè hi anés, però li era impossible:. Un noi s'hi va apropar per ajudar-lo, però els militars van tornar a, aquell cop sense tanta punteria. Ningú el podiaperquè si ho feia, posava enla seva vida. I ell, mentrestant, encara no sabia què passava: no sentia, i tampoc veia que li sortísd'enlloc. Però, així i tot, no es podia incorporar. Després d'un temps incert (segons? minuts? hores?) li van llançar una corda: "", van cridar-li.El seuno era a casa, en aquell moment, però el, sí. Quan va saber què havia passat va agafar eli se n'hi va anar corrents. Amb l'ajuda d'una quanta gent, va carregar l'Adnan al vehicle per dur-lo a l'. Ell ja feia una estona que tenia petitsi que li costava horrors. Un cop ava entendre per què: la bala li havia entrat per la part baixa de l'espatlla esquerra i li havia, provocant-li l'que l'estava deixant sense oxigen. Però encara n'hi havia més: després de tocar el pulmó, el projectil havia xocat contra la(per això les cames no li responien) i havia acabat sortint pel cantó esquerre del coll trencant-li, per si no n'hi havia prou, la clavícula.Va passar-se, i quan es va despertar, va trobar-seper tot arreu. Seguia sense poder-se moure; només la mà dreta li feia una mica de cas. Continuava, també, tenint moltes dificultats per respirar. Tot i no acabar d'assimilar què havia passat, l'Adnan va fer La Pregunta (sí, en majúscules): ""; "Encara és massa d'hora per saber-ho. Haurem d'esperar uns mesos a veure com evoluciones".Els dies eren llargs; molt llargs. Sort que el seu pare, coneixedor de la passió de l'Adnan per lai la, li havia regalat un portàtil i descarregat un munt de sèries i pel·lícules per fer més amable l'ingrés.El desè dia d'hospitalització, els militars van entrar a la clínica i van ordenar traslladar, l'endemà, tots elsen un. Aparentment, aquell anunci no havia d'alarmar ningú, però en un conflicte bèl·lic, res és el que sembla. Aquella mateixa tarda, un delsque s'havia fet càrrec del cas de l'Adnan va entrar a l'habitació i va dir al seu pare que si s'enduien el fill a l'hospital militar, el més segur era que no el tornés a veure: "Enmolts: no volen que se sàpiga que hi ha civils ferits".Van decidir crear unper poderde l'hospital abans del trasllat de l'endemà. El metge va redactar unon deia que aquella mateixa nit s'havien d'endur l'Adnan cap a una altra clínica perquè li havien de fer una intervenció d'urgència. La realitat, però, era que aquellael portaria cap a casa del seu avi (a casa seva no l'hi podien dur; s'haurien arriscat massa), on s'estaria fins que estigués prou recuperat per aSense atenció mèdica continuada i amb una hemorràgia que no estava controlada del tot, lade l'Adnan anava minvant. Si no tornaven a l'hospital, el més probable era que no se'n sortís. Si ho feien, però, tenia tots els números d'acabar amb els militars. L'única solució era marxar de Síria i anar al. Però, com? Un ferit de guerra no pot abandonar el seu país sota cap circumstància. Calia, doncs,El relat que al·legarien per aconseguir fugir seria que l'Adnan anava endes que era petit. I que al Líban hi tenien(era cert; parents de la seva àvia materna hi vivien), i que per això volien anar cap allà.Havien escalat amb èxit el primerper travessar la frontera (uns permisos especials concedits per l'administració). En teoria, amb aquells, lahauria de deixar passar l'Adnan al. Això sí; només a l'Adnan, perquè la resta de la família (el pare, la mare i les seves cinc germanes) encara no tenien l'per fer-ho.El pare el va acompanyar fins a la frontera. A l'altra banda l'esperaven els parents de la seva àvia amb un altre cotxe. Els vehicles sirians necessiten moltsper passar la frontera libanesa, i viceversa. Del que es tractava era de treure'l d'un cotxe i carregar-lo a l'altre sense que la policia veiés que estava ple de tubs i de. És per això que l'Adnan anavaJa havien aconseguit creuar i es disposaven a enfilar-lo a la furgoneta libanesa quan lesli van caure i tot el reguitzell d'va quedar al

