El canvi global de Barcelona, del gris al contacte amb la natura

El llibre Survey Barcelona: Una mirada fotogràfica sobre les transformacions de la ciutat, 2015-2023 és una mirada sobre la ciutat i les diferentsque s’hi han realitzat durant els últims anys a través de la fotografia, des de gransen l’espai públic, nous equipaments o habitatge social fins a petites actuacions en carrers i places. Es tracta del testimoni d’un moment deEl llibre repassa la transformació de Barcelona del 2015 al 2023. Compara el passat i el present, analitza el, en el pasi les noves jerarquies humanes. “Ara Barcelona és una ciutat feta per als nens i les nenes, i també per a la gent gran, i això significa que la fem bona i segura per a tothom”, explica, regidora d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat i segona tinenta d’alcaldia, durant la presentació del llibre a l’auditori del DHUB.A partir de lesdel total del projecte, el Volum I: Mirades recull una selecció de les fotografies més representatives de deu fotògrafes i fotògrafs que, a partir de deu criteris temàtics, han plasmat els canvis que ha sofert Barcelona en els últims anys i han creat un conjunt d’imatges que aporten una visió coral sobre l’evolució de la ciutat. Els textos del primer volum són obra d’–arquitecte, fotògraf i coordinador de l’obra- i de, director de La Virreina Centre de la Imatge.El Volum II: Projectes ofereix una mirada sobre elsdesenvolupats a la ciutat, com les superilles, els grans eixos, l’increment de verd, la ciutat jugable, les escoles, la millora dels barris, la reactivació dels teixits econòmics, la mobilitat sostenible, els equipaments i l’habitatge. El text és obra de, arquitecte en cap de l’Ajuntament de Barcelona. En aquest volum es recull cada projecte que s’ha dut a terme, a través de fitxes tècniques, i es transcriu una conversa sobre els reptes als quals s’enfronta la ciutat de Barcelona actualment i com s’hauria de plantejar la reforma urbana, entreLes fotografies que apareixen en els dos volums són autoria de Milena Villalba, Andrés Flajszer, Pedro Pegenaute, Aitor Estévez, Jon Tugores, Xavi Bou, Joan Diví, Adrià Goula, Maite Caramés, Pol Viladoms i Simona Rota. Els autors han fotografiat la petita fauna urbana, els veïns i les veïnes de les últimes promocions públiques en la intimitat de casa seva, els parcs plens de vida als barris, les grans transformacions urbanístiques i també les petites intervencions en carrers i places.El projecte és molt més que un llibre que convida a passejar per aquestaS’ha creat un web específic que abasta tot el contingut del projecte Survey Barcelona, amb imatges incloses, en català, castellà i anglès: survey.barcelona

