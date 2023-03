Òmnium demana imputar més policies en la macrocausa per les càrregues de l'1-O

ha presentat un recurs contra la interlocutòria que va enviar una cinquantena de policies espanyols a judici per les. L'entitat vol que s'imputincom a responsables d'intervencions violentes en centres de votació durant el referèndum. Entre les noves imputacions que demana Òmnium hi ha tres caps de nucli que van actuar a l'escola, i quatre caps de grup que estaven destinats a l'escola Estel,i a l'. "Gràcies a la societat civil arribarem fins al final perquè la violència de l'1-O no quedi impune", ha dit el president d'Òmnium,Segons els advocats, aquests agents s'han d'incloure perquè tenien responsabilitat jeràrquica i participació directa en els fets. El recurs presentat al jutjat argumenta que la planificació de l'operatiu va desoir l'ordre del(TSJC), que demanava actuar amb "prudència i contenció" durant la jornada de l'1-O. El recurs d'apel·lació també assenyala que el marc legal de protecció de l'actuació policial va ser insuficient i no es van seguir els procediments establerts en la normativa policial. Per això demana, que havien de garantir que l'actuació es feia seguint els protocols. "Més de cinc anys després, encara no hi ha cap policia condemnat", ha lamentat Antich.En la interlocutòria, el jutgedetalla actuacions desproporcionades o irregulars en tretze centres de votació de Barcelona, que justifiquen asseure al banc dels acusats 47 agents de la Policia Nacional. El relat és contundent, amb referències a la "violència gratuïta" o el "tracta denigrant" que van aplicar els policies als votants durant la jornada de votació. En la causa, ha estat determinant l'acusació exercida per, davant del desinterès i el bloqueig de la Fiscalia, que volia arxivar la causa, i del, que tampoc ha col·laborat durant la instrucció, que pel camí ha deixat una vintena d'agents que, segons el jutge, no se'ls pot enviar a judici per manca d'indicis.El jutge considera que hi ha indicis clars contra 47 policies que permeten enviar-los a judici per diverses actuacions que s'allunyen dels protocols de la policia, que es regeixen, almenys formalment, pels principis de. En la interlocutòria, l'instructor diu que els fets poden ser constitutius de delictes de lesions, però obre la porta a les acusacions perquè vagin més enllà en els seus escrits. Concretament, la violència policial podria suposar, també, un

