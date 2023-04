Cs presenta els 10 noms per intentar no desaparèixer a Barcelona: d'un exmilitar a un petit comerciant

Ciutadans ja ha anunciat la llista definitiva delsa les pròximes eleccions, una fita gens clara ara com ara davant la fragmentació de les candidatures de la dreta espanyolista. La llista ja fa dies que té a la diputada Anna Grau com a principal argument per repetir presència al consistori, però ara s'ha acabat de bastir el cúmul de persones que l'acompanyaran. D'una banda, queda clar que desapareixen els regidors polèmics que a hores d'ara ocupen cadira oficial a l'ajuntament , mentre que irrompen diferents perfils vinculats a la política o el teixit de la ciutat. En aquest sentit, al número dos ja conegut de, se li ha sumat la presència del nom de, també representant electa al Parlament, com a tercera espasa de la llista.Entre els noms aportats també en roda de premsa aquest dilluns hi ha l'empresari Javier Edrosa (4), Sonia Reina (5), Juan Del Olmo (6), Montserrat Herrera (7), Pedro Juan Sánchez (8), Jéssica Pauchet (9) i Muhammad Arsalan (10). D'aquesta manera, es combina l'aparició en les primeres posicions de perfils forts dins la formació que han fet carrera a la cambra baixa catalana amb altres noms més vinculats a l'espai local barceloní des del mandat passat.En aquesta última carpeta s'ubica el número dos,, que ja va formar part de la candidatura unitària amb Manuel Valls a les eleccions anteriors, si bé ho va fer com a número 20. Aquestespanyola també és conseller del directe de Ciutadans a Horta-Guinardó i coordinador del comité local de Barcelona. Al seu costat, per contra, hi haurà, que s'ha fet un lloc a la llista després d'haver estaten el passat i d'haver estat diputada al Parlament. També ha treballat a Adif des de fa quinze anys.El ball de perfils en les deu primeres posicions acaba tancant-se amb la presència de, nascut al Pakistan i. Sense més detalls de la seva trajectòria al voltant de la política, des de Ciutadans es destaca la seva vinculació al projecte taronja des de 2015.Entremig també hi ha personalitats com la de l'empresari-també repeteix a les llistes- com a actual secretari d'organització de Ciutadans a la capital catalana, o, advocada, exconsellera portaveu al districte de Les Corts i també amb la petjada d'haver ocupat una cadira a la junta directiva de Societat Civil Catalana.

