Camil·la finalment lluirà lade la reina, àvia d'Elisabet II, segons ha revelat el palau de Buckingham. Aquesta peça va ser encarregada i usada per la consort del rei Jordi V, Maria de Teck, per a la coronació del 1911. D'aquesta manera, es resolen tots els dubtes sobre quina corona portarà la reina consort durant la sevaa la badia de Westminster.La decisió està condicionada per la polèmica pedra. Aquesta joia de 105,6 quirats i de forma ovalada està encetada en la corona que va usar Isabel Bowes-Lyon, mare d'Elisabet II. Però el diamant ha estatl', és a dir, pels seus antics múltiples propietaris. Tot i això, la monarquia britànica sempre ha defensat que és de la seva propietat i ho continuarà sent.Per primera vegada des del segle XVIII, es reciclarà una corona per a la coronació d'un consort en comptes d'encarregar una nova joia. Segons argumentaaixò es deu "a lai l'" que demanen les circumstàncies. No obstant això, la peça rebrà alguns canvis: serà personalitzada per Camil·la i, a més, s'incorporaran noves joies que ajudin a transmetre una versió més actualitzada.Segons ha comunicat el palau, els canvis serviran per "en particular a la seva majestat la reina", ja que s'encetaran els valuosos diamants, IV i V, utilitzats habitualment per la reina i part de la seva col·lecció personal. Pedres originàries de la Sud-àfrica sota domini britànic i que, des de la mort d'Elisabet II, també s'ha qüestionat a qui pertanyen.

