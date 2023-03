Fins quan es pot votar per correu a les municipals del 28-M?

Lesestan cada vegada més a prop. El pròxim dia, tots els catalans majors de 18 anys estan cridats a les urnes per triar l'alcalde o alcaldessa del seu. N'hi ha uns quants, però, que no podran anar als col·legis electorals i hauran d'optar per emetre el seu. Repassem a continuació les dates clau d'aquest procés.La sol·licitud del vot per correu es pot fer des del mateix dia de la convocatòria de les eleccions municipals. Malgrat que ja se sap que seran el pròxim 28 de maig, el govern espanyol no publicarà el decret de convocatòria al(BOE) fins al. Serà a partir d'aquell moment i fins alquan es podrà presentar la sol·licitud.Un cop tramesa la sol·licitud de vot, serà rebuda per l', qui a partir deli fins al diaserà l'encarregada d'enviar la butlleta a cadascú de les persones que hagin demanat el vot de manera telemàtica. La data límit per entregar el vot dins del sobre a una oficina deserà el, justament quatre dies abans de les eleccions. Qualsevol butlleta que es faci arribar passada la data límit no serà acceptada.

