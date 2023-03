Un seient d'avió sostenible fet a Catalunya, clau pel futur del sector a Europa

Imatge de la prova d'impacte dels seients d'avió fets a Terrassa. Foto: Cedida

Unimpulsat des depodria marcar el futur del sector a. Apostar per laés cada vegada més habitual en qualsevol àmbit, també en el de l'aviació, i des del centre tecnològic, situat a, han apostat a contribuir amb el seu granet de sorra. Fa quatre anys que va començar a caminar el projecte-liderat per Leitat, juntament amb la, Alpex Technologies i Fraunhofer- amb l'objectiu de millorar l'estructura dels seients d'avió i fer-los més sostenibles sense perdre resistència ni seguretat.Ara, aquest prototip de seients d'avió ha guanyat elen la categoria de parts d'avió. Es tracta d'uns seients que incorporen materials i processos de fabricació innovadors i sostenibles que poden ser part imprescindible per al futur de l'Segons expliquen els investigadors a, es tracta del primer seient d'avió del món amb potes fetes totalment deque ha superat amb èxit elEl prototip ha mantingut intactes les seves estructures primària i secundària, el que és un "resultat excel·lent" amb una sola prova. Precisament, han estat els bons resultats del test d'impacte els que han fet guanyar el premi.La principal característica d'aquests seients, a diferència dels que hi ha actualment als avions del món, és que són més, mési tenen un, ja que tenen una estructura de fibra de carboni i. Els seients actuals on estem acostumats a viatjar solen fer servir titani i alumini, que és una producció més cara.A més, en ser tota la peça des'evita la producció de peces petites de manera que s'agilitza tot el procés i ajuda a fer una millor gestió del. Passa el mateix amb la resina de poliuretà, que és un material fàcil de reciclar. L'única excepció on no hi ha fibra de carboni al seient és a la unió a terra i la base del seient que són de. Una altra qüestió a tenir en compte és que són aptes per a la, ja que incorporen els processos que es fan servir per fer cotxes d'alta gamma, una tecnologia que és la primera vegada que es fa servir per fer seients d'avió amb bons resultats.De fet, el consorci està buscanta escala europea per a continuar amb el desenvolupament de la tecnologia i poder fer que aquest prototip arribi aviat als futurs vehicles dissenyats i fabricats a laper a terra, mar i aire. El JEC Composites Innovation Awards és el principal esdeveniment del sector de l'aviació que acull als principals actors de materials composts i les seves aplicacions. Enguany, la gala s'ha celebrat en el

