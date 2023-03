«Quan em marco uns objectius, em sacrifico, m'esforço i no paro fins a aconseguir-los»

A l'estatal d'Antequera Sub-23 es va penjar l'or. Foto: Cedida

Entrenant, al CAR de Sant Cugat. Foto: Cedida

La disciplina és un dels valors que li aporta l'atletisme, diu el fondista de Batea. Foto: Cedida

- Tinc molt clar que vull acabar a Batea, treballant d’enginyer agrònom amb el meu pare i germà, qui són els meus grans referents en aquest àmbit ja que són els millors, i buscant nous projectes enfocats al món agrari.

L'atleta de Batea (Terra Alta)està travessant l'emocionant camí entre l'anhel i la realitat, passant de ser un dels fondistes més prometedors de la seua generació a tot l'Estat a convertir-se en una peça sòlida dins l'elit. Això passa per abandonar els seus durant un període de la vida, perquè arribar als somnis vol constància, sacrifici, disciplina i una mica de sort.Combinant-ho tot, als seus 21 anys ha aconseguit el títol de campió d'Espanya sub-20 de 3.000 metres en pista coberta i de 5.000 metres a l'aire lliure. Ha estat internacional amb la selecció espanyola, ha obtingut el títol de campió d'Espanya de camp a través sub-23 al gener del 2022 i ara fa un mes es va proclamar proclamar campió d'Espanya sub-23 als 3.000 metres de pista coberta disputats a Antequera.- Brutal. La meva millor experiència esportiva fins al moment. Traient el resultat, el qual considero que hauria d’haver estat millor, debutar amb la selecció espanyola absoluta en un Mundial de Cross... és una font de motivació i ganes de seguir entrenant per preparar objectius cada cop més ambiciosos.- Una victòria que mai oblidaré és la del meu primer campionat de Catalunya de cross (categoria sub-14) a Mataró. Era el primer cop que em presentava a un campionat d’aquells nivells, no coneixia cap rival, havia jugat un partit de futbol el dia anterior... però el més important: estava il·lusionat i tenia moltes ganes de gaudir d’aquella carrera. Una altra a la qual també li dono molta importància va ser la sisena posició al meu primer campionat d’Europa d’Aire Lliure en categoria sub-20. No m’esperava ni molt menys passar a la final i, sincerament, estava molt, molt nerviós. El fet d’aconseguir una posició de finalista em va fer molta il·lusió.- Disciplina en majúscules, l’atletisme t’ensenya a ser disciplinat, constant i professional amb allò que busques aconseguir. He de dir que m’ha donat moltes amistats de diferents parts d’Espanya i que, a dia d’avui, són persones molt importants per a mi tot i que algunes d’elles són rivals directes. A més, gaudeixo de tots i cadascun dels entrenaments amb el grup tan bonic que tenim al CAR i també m’ajuda a desconnectar de possibles problemes personals que poden sorgir durant el dia.- No sé si hi ha un punt d’inflexió on vaig anunciar, si es pot dir així, a la gent que m’envolta que em dedicaria a l’atletisme de competició. Ha estat un camí molt progressiu on a poc a poc hem anat pujant esglaons, marcant-nos fites mes altes i competint cada cop més lluny. Un fet important que potser ha fet canviar la meua forma de veure l’atletisme ha estat entrar al Centre d’Alt Rendiment Esportiu, a Sant Cugat. Més hores d’entrenament, més facilitats, més competicions, etc.- D'inconvenients sol en veig un. La manca de facilitats i d’instal·lacions esportives que pots tenir i, per tant, t’has de moure si t’hi vols dedicar. Però aquest inconvenient no el veig una excusa per no intentar-ho. Sí que és veritat que és més complicat respecte viure a la ciutat, però crec que el més difícil de tot això és estar preparat per marxar, independitzar-te i estar lluny dels teus. Pel que fa als avantatges, crec que el fet de ser d’un poble petit fa que si t’esforces i arribes lluny la gent que tens al teu costat donant-te suport i animant-te és molta més a la que tindries si fossis de ciutat. I és que el més bonic d’un poble és que ens coneixem tots entre tots i això fa que la proporció de gent que confia amb la teua trajectòria és molt major respecte a la ciutat. Però el fet de sortir d’un poble no fa sentir-me singular perquè no tots els esportistes surten de la ciutat. Sí que et fa sentir especial el fet de ser d’un poble pels motius que he esmentat anteriorment.- No! Als 16 anys vaig marxar al Centre de Tecnificació d’Amposta, un any abans d’incorporar-me al CAR, i a casa sempre m’han fet veure que si volia créixer esportivament és el que havia de fer. Sempre m’han donat suport en tots els aspectes i, de fet, com ens veiem poc, intenten venir a casi totes les competicions. Sigui on sigui!- Sóc una persona que quan em marco uns objectius faig tot el possible per aconseguir-los. Em sacrifico, m’hi dedico i no paro fins a tenir-los. Sóc una persona amb les idees molt clares i crec que això em fa seguir una línia constant al llarg d'aquest camí tan dur.- Des del punt de vista esportiu, els meus referents són Reyes Estévez y Carles Castillejo, el meu entrenador. Pel que fa al l'àmbit acadèmic, el meu germà i el meu pare. Considero que són els millors amb allò que fan i m’agradaria en un futur estar treballant amb ells.- A la meva germana, l'Ariadna. Perquè se que sigui on sigui, em dona tota la força que necessito!- Pot influir de forma indirecta, sí! Que els teus rivals preparin objectius diferents als teus i, per tant, tinguis més opcions d’aconseguir-lo, que desafortunadament caigui algú en una carrera,... però són coses que no tenim presents. Es qüestió de ganes i sacrifici.- Pensar que igual no aconsegueixo el gran objectiu de tot esportista que és anar a uns Jocs Olímpics o pensar que et pots lesionar, ja que tot esport d’alt nivell té els seus riscos.- Crec que el fet de tenir molt poques vacances i no poder fer viatges amb amics o la parella és el que més em costa, ja que els dies que tenim lliures al llarg de l’any són molt pocs i els vols aprofitar per fer moltes coses.- Sí, molt ràpid. Crec que soc una persona molt sociable i independent i el fet de relacionar-me o adaptar-me a llocs no em costa gaire.- En primer lloc, la gent. És un centre en el qual ens relacionem tots amb tots i acaba sent com una família amb la qual fas plans per les tardes, els caps de setmana que no tenim competicions, etc. A més, les facilitats que t’aporta el fet de viure-hi. Tenir tot tipus de instal·lacions dins del centre i també tenir menjador fa que puguem gestionar millor el temps i aprofitar les hores per descansar.-Sí, poc o molt però algun “ratet” trobo per perdre. Entre setmana l’únic moment que em permet sortir de la rutina és l’hora abans d’anar a dormir, així que de quan en quan m’agrada quedar amb els amics del poble i anar a sopar amb ells. Per altra banda, els caps de setmana que no tenim competicions, normalment són dies tranquils els quals puc aprofitar-los per fer plans pel centre de Barcelona amb la novia, la gent del CAR o amics.-A gaudir de l’esport i veure’l des d’un punt de vista més professional. Amb ell he après a fer el pas de l’atletisme com a hobby a l’atletisme professional. La seva gran experiència com a atleta no deixa de ser un aprenentatge constant. Tinc una gran connexió amb ell i em sento molt còmode entrenant.- Entrenar cada dia m’agrada perquè és una forma de veure que el meu estat de forma millora setmana a setmana i que cada cop queda menys per complir els objectius. Si tens un bon grup d'entrenament, aquest dia a dia és més distret i divertit dins del patiment que implica entrenar.- Dues setmanes a l'estiu i tres o quatre dies al desembre i al febrer-març. Així que... tres setmanes en total- El més important crec que és saber que l’esport és un treball, un ofici en què, a diferència de la resta, has de ser conscient de cada detall i de cada cosa que fas, ja que pot influenciar de forma negativa al rendiment i, si no rendixes, no generes. El descans, l’alimentació -no cal estar a dieta, simplement menjar bé i variat- i la constància entrenant són els factors principals per millorar i poder aconseguir els objectius marcats.- Crec que és molt important saber gestionar els nervis i les teues emocions abans d’una competició. Molts atletes tendixen a encongir-se o sentir-se inferiors als rivals i això els pot afectar negativament. A una línia de sortida has de veure a tots i cada un dels teus rivals per igual i tenir clar que ho donaràs tot. Dit així pot semblar molt fàcil, però, evidentment, a l’hora de la veritat no ho és.- Doncs qui compleixi més factors de la pregunta "com es cuida un atleta d’elit" i a partir d’aquí, qui corre millor tàcticament o simplement el que siga més bo.- Sí. Encara que no ho sembli, els campionats importants d’atletisme de mig fons i fons acostumen a ser accidentats i pot ser que un rival caiga... Sense tenir que plantejar-se estes coses, és important saber que a una carrera pot passar qualsevol cosa i com més coneguis als rivals i tinguis clara una possible estratègia per guanyar-los, millor.- Els dos objectius principals són els dos campionats d’Europa. El campionat d’Europa sub- 23 a l'Aire Lliure (5000) al juliol i el campionat d’Europa sub-23 de cross al desembre- Per ara, aquest juliol em faria il·lusió tornar al poble amb una medalla. Respecte a l'europeu de cross, buscaré un top10 i, si és possible, tornar a casa amb un lloc de finalista.

